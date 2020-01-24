Жириновский рассказал, почему распался СССР
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал в своем Telegram-канале, почему распался СССР.
Он отметил, что существовавшая однопартийная система, которую он назвал губительной, сыграла ключевую роль в распаде советского государства.
Политик подчеркнул, что коммунистам было необходимо разделить КПСС на консервативную и социал-демократическую партии.
По мнению Жириновского, при таком раскладе «Советский Союз был бы вечным».
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