Жириновский рассказал, почему распался СССР

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал в своем Telegram-канале, почему распался СССР.

Он отметил, что существовавшая однопартийная система, которую он назвал губительной, сыграла ключевую роль в распаде советского государства.

Политик подчеркнул, что коммунистам было необходимо разделить КПСС на консервативную и социал-демократическую партии.

По мнению Жириновского, при таком раскладе «Советский Союз был бы вечным».

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