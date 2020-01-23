Протестующего в поддержку Трампа вывели из зала сената США
Протестующего мужчину, который оказывал поддержку президенту CША Дональду Трампу, вывели из зала для посетителей в сенате США, где проходит процесс по импичменту американскому лидеру. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Как стало известно, после выходки на нарушителя одели наручники и увели.
«Снимите обвинения с Дональда Трампа!» — кричал мужчина.
Отмечается, что в ходе одиночного протеста депутату палаты представителей Хакиму Джеффрису, представляющему сторону обвинения, пришлось прервать свою речь.
Слушания по импичменту Трампа начались 21 января в сенате США.
В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.