Протестующего в поддержку Трампа вывели из зала сената США

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Протестующего мужчину, который оказывал поддержку президенту CША Дональду Трампу, вывели из зала для посетителей в сенате США, где проходит процесс по импичменту американскому лидеру. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Как стало известно, после выходки на нарушителя одели наручники и увели.

«Снимите обвинения с Дональда Трампа!» — кричал мужчина.

Отмечается, что в ходе одиночного протеста депутату палаты представителей Хакиму Джеффрису, представляющему сторону обвинения, пришлось прервать свою речь.

Слушания по импичменту Трампа начались 21 января в сенате США.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.