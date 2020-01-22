Президент Казахстана получил приглашение на празднование годовщины победы в ВОВ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен прибыть на 9 мая 2020 года в Москву и присоединиться к торжествам по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Берика Уали.

«Приглашение получено. Участие президента Касым-Жомарта Токаева планируется», — сообщил представитель казахстанского лидера.

В декабре начал работать официальный сайт празднования 75-летия Победы, на MAY9.RU будут информировать о проведении образовательных лекций.

На портале будут размещать сведения о планируемых в 2020 году памятных, праздничных, образовательных акциях. Также авторы сайта предложат богатую коллекцию архивных материалов – от исторических сведений о ключевых событиях Великой Отечественной войны с фотоархивом военных лет до знаменитых записей Советского информбюро, озвученных голосом Юрия Левитана, и собранного воедино архива парадов Победы прошедших лет.

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