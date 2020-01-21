Захарова оценила статью премьер-министра Польши о Второй мировой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала статью польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне «настоящим самоубийством». Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Ранее Моравецкий в статье для издания Politico обвинил Россию в попытках фальсифицировать историю, а также заявил, что концлагерь Освенцим мог быть освобожден на полгода раньше, однако «советская армия встала в 200 километрах от Аушвица, а наступление было задержано».

По словам Захарченко, данные заявления являются очередной «преступной» попыткой переписать историю Второй мировой войны.

Она отметила, что один из главных ложных тезисов в этой статье, посвящен 45 годам советской оккупации, которая стоила миллионов жизней.

Представитель российского МИД подчеркивает, что ложь и манипуляция стали верными соавторами польских политиков, которые рассуждают на темы Второй Мировой войны.

При этом Захарова обратила внимание, что после освобождения Польши Советский Союз бескорыстно занимался восстановлением экономики страны. По ее словам, именно благодаря СССР Польша получила после Второй мировой войны ранее принадлежавшие Германии так называемые «возвращенные земли», а также вошла в число стран-учредителей ООН.

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