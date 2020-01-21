Глава МЧС и министры транспорта, экологии остались на своих постах
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Евгений Зиничев сохранил пост главы МЧС, а Дмитрий Кобылкин и Евгений Дитрих остались на должностях министра экологии и транспорта, соответственно.
Об этом говорится в указе, размещенном на сайте президента России Владимира Путина.
Как известно, они занимают данные посты с 2018 года.
Отмечается, что подписанный российским лидером указ, вступает в силу со дня его подписания.
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