Глава МЧС и министры транспорта, экологии остались на своих постах

Евгений Зиничев сохранил пост главы МЧС, а Дмитрий Кобылкин и Евгений Дитрих остались на должностях министра экологии и транспорта, соответственно.

Об этом говорится в указе, размещенном на сайте президента России Владимира Путина.

Как известно, они занимают данные посты с 2018 года.

Отмечается, что подписанный российским лидером указ, вступает в силу со дня его подписания.

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