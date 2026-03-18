Экс-главу минстроя Дагестана арестовали по делу о получении взятки

Экс-министра строительства Дагестана Сулейманова арестовали по делу о взятке
Бывший министр строительства Дагестана Артур Сулейманов арестован на два месяца по подозрению в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.

«Он [Артур Сулейманов] подозревается в получении взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ). <...> Постановлением Советского районного суда Махачкалы подозреваемый заключен под стражу на два месяца, то есть по 16 мая 2026 года включительно», — говорится в заявлении.

Бывший глава Минстроя Дагестана покинул свой пост по собственному желанию в декабре 2023 года.

2 февраля Каспийский городской суд признал находящегося в международном розыске бывшего заместителя министра строительства и ЖКХ Дагестана виновным в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Его заочно приговорили к 11 годам колонии общего режима со штрафом в 700 тыс. рублей.

Кроме того, 17 марта в Дагестане отправили в СИЗО на два месяца заместителя главы управления Росреестра по республике Рашидхана Абдуллаева, который проходит обвиняемым по делу о мошенничестве.

Ранее в Дагестане задержали учредителя компании по делу о махинациях с жильем.

 
