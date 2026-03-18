Петербургский «Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче Пути регионов Кубка России.

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил ударом с пенальти Джон Дураню Он отличился на восьмой компенсированной к первому тайму трибуне.

«Зенит» пробился в следующий раунд Кубка России, махачкалинское «Динамо» покинуло турнир.

2 февраля глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.



Ранее Александр Мостовой назвал маразмом пенальти в ворота «Динамо» в игре с «Зенитом».