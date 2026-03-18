Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Подсчитано, сколько надо тратить на уход за собой, чтобы выглядеть красиво в 2026 году

РИА Новости: россиянки тратят на визит к косметологу в среднем 8 197 рублей
Shutterstock/FOTODOM

Поход к косметологу обходится россиянкам в среднем в 8 197 рублей. Это самая дорогая среди популярных процедур по уходу за собой, подсчитали аналитики «Атол» для РИА Новости.

В свою очередь самой дешевой услугой является маникюр, средняя стоимость которого в январе-феврале 2026 года составляет 2 218 рублей. Педикюр стоит чуть дороже — в среднем 2 655 рублей. Наращивание ресниц обходится россиянкам примерно в 2 517 рублей. За удаление нежелательных волосков на теле при помощи эпиляции женщины в среднем платят 3 178 рублей.

До этого россиянки рассказали, сколько тратят на косметику. 35% респонденток признались, что обновляют средства для макияжа и ухода за собой раз в два–три месяца. Тем временем почти треть (28%) совершает покупки ежемесячно.

По общим тратам на косметику самый распространенный бюджет — от 1000 до 3000 рублей в месяц (34%). Такие ответы чаще всего давали жительницы Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Воронежской области и Татарстана. Четверть опрошенных тратят от 3000 до 5000 рублей, этот диапазон расходов наиболее популярен среди жительниц Москвы и Новосибирска. А выделить на бьюти-уход 5000–10 000 рублей в месяц готовы лишь 15% россиянок.

Ранее россиянам назвали модные, но вредные косметологические процедуры.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!