Подсчитано, сколько надо тратить на уход за собой, чтобы выглядеть красиво в 2026 году

Поход к косметологу обходится россиянкам в среднем в 8 197 рублей. Это самая дорогая среди популярных процедур по уходу за собой, подсчитали аналитики «Атол» для РИА Новости.

В свою очередь самой дешевой услугой является маникюр, средняя стоимость которого в январе-феврале 2026 года составляет 2 218 рублей. Педикюр стоит чуть дороже — в среднем 2 655 рублей. Наращивание ресниц обходится россиянкам примерно в 2 517 рублей. За удаление нежелательных волосков на теле при помощи эпиляции женщины в среднем платят 3 178 рублей.

До этого россиянки рассказали, сколько тратят на косметику. 35% респонденток признались, что обновляют средства для макияжа и ухода за собой раз в два–три месяца. Тем временем почти треть (28%) совершает покупки ежемесячно.

По общим тратам на косметику самый распространенный бюджет — от 1000 до 3000 рублей в месяц (34%). Такие ответы чаще всего давали жительницы Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Воронежской области и Татарстана. Четверть опрошенных тратят от 3000 до 5000 рублей, этот диапазон расходов наиболее популярен среди жительниц Москвы и Новосибирска. А выделить на бьюти-уход 5000–10 000 рублей в месяц готовы лишь 15% россиянок.

Ранее россиянам назвали модные, но вредные косметологические процедуры.