У премьер-министра РФ будет девять заместителей

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, у премьер-министра России будет девять заместителей, в том числе один первый. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Уточняется, что первым заместителем председателя президента станет помощник президента Андрей Белоусов. Данным указом Путин освободил Белоусова от занимаемой должности.

Согласно указу, Юрий Борисов и Татьяна Голикова сохранили статус вице-премьеров. При этом, Юрий Трутнем сохранил свой пост вице-премьера — полномочного представителя в Дальневосточном федеральном округе.

Также вице-премьерами стали генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Дмитрий Чернышенко, экс-заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, экс-заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Алексей Оверчук, экс-заместитель Министра экономического развития Виктория Абрамченко и экс-заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Дмитрий Григоренко.