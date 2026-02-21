Россиян предупредили о штрафе за ночную стирку

Эксперт по ЖКХ Бондарь: штраф за стирку ночью в Петербурге — до 5 тысяч рублей

Россиянам может грозить штраф за работу стиральной машины в ночное время при превышении допустимого уровня шума. Об этом сообщил NEWS.ru эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, некоторые люди включают стиральные машины после 23:00 в целях экономии электроэнергии, однако во время отжима такая техника может издавать шум до 70 децибел, что выше установленных лимитов СанПиН. Кроме того, вибрация от работы стиральной машины может передаваться по стенам и трубам, мешая соседям спать.

«За такой шум в Москве могут оштрафовать на сумму до 2 тыс. рублей, а в Петербурге — до 5 тыс. рублей», — предупредил эксперт.

Если региональные нормы не установлены, применяется статья 6.4 КоАП РФ, предусматривающая штраф до 1 тыс. рублей, добавил Бондарь.

В конце января первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил установить в России единый федеральный стандарт закона о «режиме тишины» в многоквартирных домах. Инициатива депутата предусматривает трехступенчатую систему реагирования: после первого нарушения управляющая компания или ТСЖ проводят с нарушителем разъяснительную беседу, после второго — составляют акт и выносят предупреждение, а уже после третьего передают материалы в Госжилинспекцию или участковому для составления протокола.

Ранее россиянам объяснили, в каких случаях уборка нарушает закон о тишине.