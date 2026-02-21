Размер шрифта
В России заявили о подготовке к битве за полное освобождение Донбасса

Капитан Дандыкин заявил о подготовке к битве за полное освобождение Донбасса
Станислав Красильников/РИА Новости

В зоне спецоперации началась подготовка к боям за полное освобождение территории Донбасса от ВСУ. Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Сейчас, можно сказать, началась прелюдия битвы за полное освобождение Донбасса, прежде всего Славянско-Краматорской агломерации», — заявил Дандыкин.

По его словам, украинские военны ослаблены из-за решений руководства ВСУ перебросить резервы на Сумское и Запорожское направления. Сейчас у Киева просто не хватает возможностей и сил, «чтобы сопротивляться», рассказал эксперт.

Все, что могут делать украинские военные – бить беспилотниками как в приграничье, так и вглубь территории России, констатировал Дандыкин.

Накануне бывший премьер-министр России Сергей Степашин выразил надежду, что задачи спецоперации на Украине будут решены в 2026 году. По словам бывшего премьера, мир на Украине был бы достигнут после встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, если бы этому не мешала Европа.

Степашин указал, что сейчас не срабатывает «одно условие». Речь идет не о статусе Запорожской АЭС, а об «освобождении» Славянска и Краматорска, то есть уходе ВСУ с Донбасса, уточнил политик. Он констатировал, что «в любом случае мы это освободим».

Ранее СМИ узнали, что Россия и Украина обсуждали идею демилитаризованной зоны в Донбассе.
 
