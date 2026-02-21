Размер шрифта
В Госдуме высказались о целях начала СВО на Украине

Слуцкий: Россия пришла закончить войну ради сохранения Русского мира
Petrov Sergey/Global Look Press

Россия не начинала войну на Украине, а пришла ее закончить ради сохранности Русского мира. Об этом заявила глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что противостояние среди населения на Украине продолжалось с 2014 по 2022 год и ужесточалось при активной поддержке западных стран вопреки Минским соглашениям.

«Мы не начинали войну, мы пришли ее закончить. Ради прекращения геноцида русскоговорящих, ради обеспечения безопасности и национальных интересов России, ради сохранности Русского мира и традиционных ценностей», — заявил Слуцкий.

После состоявшихся в Женеве трехсторонних переговоров РФ, США и Украины Слуцкий заявил, что украинский президент Владимир Зеленский демонстрирует «убогий» уровень интеллектуального развития, называя глубокие исторические знания «продуктами распада жизнедеятельности». Парламентарий отметил, что глава Украины дошел до агонии крайней степени, и это показало то, что у него не оказалось ни политической выдержки, ни хороших манер.

Ранее Россия и США заявили Украине о необходимости вывести войска из Донбасса для завершения конфликта.
 
