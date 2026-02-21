В бывшем доме экс-принца Эндрю продолжаются обыски

Британская полиция продолжает обыски в бывшем доме младшего брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора. Об этом сообщает газета The Guardian.

Следственные мероприятия ведутся в резиденции Royal Lodge на территории Виндзорского замка под Лондоном. Детективы уже обыскали новый дом Маунтбеттен-Виндзора в поместье Сандрингем в Норфолке, в который он переехал в начале 2026 года.

Правоохранители задержали бывшего принца в его день рождения по подозрению в совершении должностного преступления, его отпустили после 12-часового допроса. СМИ сообщают, что это связано с расследованием против него в рамках дела Эпштейна. В Британии ранее создали специальную группу, которая в том числе изучала обвинения в том, что Эндрю передавал финансисту секретные документы в период, когда занимал должность торгового представителя страны.

В 2019 году Эндрю отказался от исполнения обязанностей члена королевской семьи из-за скандала вокруг Эпштейна: это произошло после того, как американка Вирджиния Джуфре заявила, что он был среди мужчин, которые принуждали ее к интимной связи в возрасте 17 лет. В 2022-м Елизавета II лишила его почетных воинских званий, а в 2025-м Карл III оставил брата без последних королевских титулов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле отказались комментировать задержание экс-принца Эндрю.