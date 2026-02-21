Коростелев стал пятым в масс-старте на Олимпиаде

Российский лыжник Савелий Коростелев стал пятым в масс-старте на зимних Олимпийских играх — 2026.

Три места на пьедестале заняли норвежцы. Золото выиграл Йоханнес Клебо, на втором месте оказался Мартин Лёвстрём Нюэнгет, замкнул тройку лучших Эмиль Иверсен.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

При этом оба пока не смогли завоевать медалей на зимних Олимпийских играх — 2026. Коростелев также занял четвертое место в скиатлоне.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Непряеву и Коростелева. Спортсмены сумели завоевать пока только одну медаль — ски-альпинист Никита Флиппов выиграл серебро.

