В одном из районов Петербурга произошел разлив холодной воды

В Невском районе Санкт-Петербурга произошел разлив холодной воды из-за технологического нарушения на сетях водоснабжения. Об этом сообщил городской водоканал.

По его данным, на пересечении улицы Ольги Берггольц и Уездного проспекта произошел сдвиг грунта, вызванный перепадом температур, что привело к повреждению сети холодного водоснабжения.

«Для обследования, локализации и отвода воды с проезжей части на место прибыли специалисты предприятия», — отмечается в сообщении.

В водоканале уточнили, что жители близлежащих домов водой обеспечены.

В конце января в Кировском районе города было ограничено теплоснабжение в 71 доме из-за аварии на трубопроводе. По данным АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», в зоне дефекта обнаружили просадку грунта. Никто не пострадал. Участок был огорожен. Отмечалось, что специалисты локализовали дефект на трубе диаметром 400 мм, которая была введена в эксплуатацию в 1990 году, а также осуществили эвакуацию автомобилей и приступили к земляным работам.

Ранее в Санкт-Петербурге улицу заволокло паром после коммунальной аварии.