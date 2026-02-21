Президент Украины Владимир Зеленский занял «зловредную» позицию из-за отсутствия поддержки Словакии конфликта на Украине. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

»(Зеленский - ред.) не хочет понимать наш мирный подход и за то, что мы не поддерживаем войну, ведет себя по отношению к Словакии зловредно», — написал он.

По словам премьера, остановкой потоков газа в Словакию Зеленский нанес ущерб на €500 млн в год, если следом будет и остановка поставок нефти, то это еще больше скажется на экономике Словакии. Фицо назвал неприемлемыми такие отношения с Киевом, когда что-то выгодно исключительно для Украины.

До этого словацкий премьер назвал бессмысленным нефтяной шантаж Зеленского. Он отметил, что такие действия не приблизят Украину к Евросоюзу.

18 февраля Словакия объявила кризисную ситуацию в топливной сфере из-за прекращения поставок сырой нефти по проходящему через Украину трубопроводу «Дружба». Прокачка не осуществляется с начала февраля.

Ранее Украина прекратила поставки нефти по трубопроводу «Дружба», что привело к кризису в Словакии.