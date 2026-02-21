Захарова рассказала о попытках Запада дестабилизировать ситуацию вокруг переговоров

Коллективный Запад с помощью СМИ совершает вбросы о российской позиции на переговорах по Украине с целью дестабилизировать ситуацию. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС, комментируя необходимость «режима тишины».

«Вбросы были разные, в том числе и дестабилизирующие ситуацию», — сказала дипломат.

По ее словам, Запад, в частности, использовал «англосаксонские» источники для публикации историй о позиции Москвы, авторы которых, как утверждается, ссылаются на российских дипломатов. Захарова отметила, что после согласования «режима тишины» оппоненты отказались от информационного шума лишь частично.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин сообщил о том, что участники переговоров России, США и Украины условились работать «без утечек». Киев согласился вновь сесть за стол переговоров из-за давления со стороны американцев и поражений на фронте, добавил он.

18 февраля в Женеве завершились двухдневные переговоры России, Украины и США: в первый день обсуждения продлились шесть часов, во второй — лишь около двух. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми», а Владимир Зеленский сообщил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

При этом СМИ писали, что переговоры «застопорились», а в украинской делегации возник раскол. Как прошли встречи в Швейцарии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде назвали разводкой слова Зеленского о договоре России с НАТО.