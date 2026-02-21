Размер шрифта
Следователи назвали возможные причины жесткой посадки вертолета на Ямале

СК РФ: жесткая посадка вертолета в ЯНАО могла стать результатом ошибки пилотов

Следователи считают, что причиной жесткой посадки вертолета Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) могла стать ошибка пилотирования или техническая неисправность. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.

«Следствием рассматриваются несколько версий жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО. Это ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна», — говорится в сообщении.

21 февраля СМИ сообщили о том, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в ЯНАО. На борту находились 10 человек, в том числе три члена экипажа. В департаменте здравоохранения региона рассказали, что пассажирам и экипажу была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

По данным СК России, вертолет взлетел с площадки в поселке Панаевск и вынужденно приземлился в заснеженном поле, пролетев всего 400 метров. На фоне произошедшего следователи организовали проверку по статье о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба.

Ранее сообщалось о значительных повреждениях совершившего жесткую посадку в ЯНАО вертолета.
 
