В Минобороны РФ сообщили об отражении атаки БПЛА в шести регионах

Минобороны РФ: средства ПВО за пять часов уничтожили 31 украинский беспилотник
Евгений Биятов/РИА Новости

Более 30 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбили над территорией России в течение пяти часов. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«В период с 9:00 до 14:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — рассказали в ведомстве.

Единичную цель нейтрализовали в Самарской области. В Пензенской и Ульяновской областях ликвидировали по два дрона, в Курской области — четыре, в Белгородской области — 11. Еще 11 беспилотников уничтожили в небе над Татарстаном.

Днем 21 февраля пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова заявила, что в республике была отражена массированная атака БПЛА и иных средств. Никто из людей не пострадал, производственные процессы остановлены не были.

Из-за атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Казани отменили все мероприятия, которые должны были состояться на свежем воздухе. В том числе речь идет о Масленичных гуляниях. В аэропортах Казани и Нижнекамска вводились ограничения на прием и отправку самолетов, сейчас воздушные гавани работают в штатном режиме.

Ранее в Волгограде после атаки дронов выявили повреждения в четырех многоквартирных домах.
 
