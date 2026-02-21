Размер шрифта
В Белгородской области мужчина получил ранения в результате атаки дрона

Гладков сообщил о пострадавшем при атаке БПЛА на машину в Белгородской области
Ashley Chan/Global Look Press

Мужчина пострадал в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль в районе села Почаево в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Бойцы «БАРС-Белгород» доставили [пострадавшего] в Грайворонскую ЦРБ (центральную районную больницу. — «Газета.Ru»)», — рассказал губернатор.

Врачи диагностировали у мирного жителя осколочные ранения спины, грудной клетки и плеча. Кроме того, мужчина получил минно-взрывную травму.

«После оказания помощи он будет переведен в городскую больницу №2 в Белгороде», — говорится в заявлении.

По словам Гладкова, транспортное средство также получило повреждения.

21 февраля беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по «Газели» в хуторе Никольский, расположенном в Борисовском округе Белгородской области. Глава региона сообщил, что пострадал один мирный житель. Бригада скорой помощи доставила мужчину в центральную районную больницу в тяжелом состоянии. Пострадавший получил проникающее осколочное ранение грудной клетки.

Ранее украинские БПЛА атаковали территорию предприятия под Белгородом.
 
