Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка Telegram
Армия

Иран в ходе учений испытал ракету в Ормузском проливе

КСИР во время учений успешно испытал зенитную ракету в Ормузском проливе
Михаил Фомичев/РИА Новости

Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) успешно испытали корабельный вариант своей зенитной ракеты «Сайяд-3» во время крупномасштабных учений в Ормузском проливе. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.

«Корабельный вариант иранской дальнобойной зенитной ракеты «Сайяд-3G» был успешно запущен и впервые введен в эксплуатацию в ходе военных учений, проведенных Военно-морскими силами КСИР», — сказано в сообщении.

По информации Mehr, запуск ракеты был осуществлен с военного корабля «Шахид Сайяд Ширази» во время военно-морских учений «Умное управление Ормузским проливом».

19 февраля начались военно-морские учения России, Китая и Ирана в районе порта Бендер-Аббас, расположенного на юге Ирана.

По данным издания The War Zone, маневры проводятся на фоне усиления американского военного присутствия на Ближнем Востоке и могут осложнить планы США в отношении Ирана. Целью учений является укрепление координации сторон для устранения угроз морской безопасности. В частности, речь идет о защите коммерческих судов и танкеров от терроризма в морях и океанах.

Ранее сообщалось, что Иран готов закрыть Ормузский пролив.
 
Теперь вы знаете
Внеземной интерес: зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!