РБК: экс-зам Мишустина в ФНС возглавит аппарат правительства

Новым главой аппарата правительства станет замглавы ФНС Дмитрий Григоренко. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на близкие к правительству источники.

В данный момент эту должность занимает вице-премьер Константин Чуйченко. Согласно данным источников, в дальнейшем он возглавит Минюст.

До этого Григоренко, с августа 2013 года, являлся начальником Управления налогообложения юридических лиц Федеральной налоговой службы.

15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке действующего правительства во главе с Дмитрием Медведевым. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на назначение премьер-министром.

Госдума одобрила кандидатуру Мишустина 16 января. Путин подписал указ о назначении Мишустина на пост главы правительства.

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