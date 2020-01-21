Украина не станет «дружить» с Россией в ПАСЕ

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Украина не намерена сотрудничать с Россией в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает издание «Новое время» со ссылкой на главу украинской делегации Елизавету Ясько.

Она отметила, что с Москвой нужно общаться лишь в рамках международного права.

«Если в дебатах (Россия. — прим. ред.) говорит о неправильных и фейковых нарративах, конечно, мы должны отвечать», — сказала Ясько.

По ее словам, это не значит, что Киев «должен дружить» с Москвой.

Ясько также подчеркнула, что после возвращения в ПАСЕ Украина будет и дальше придерживаться позиции, что российская сторона «захватила» Крым в 2014 году.

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