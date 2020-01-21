РБК: Ольга Васильева не станет частью нового правительства
Исполняющая обязанности министра просвещения Ольга Васильева покидает правительство. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Как пишет издание, она не войдет в новое правительство.
По словам источников, главным кандидатом на пост министра просвещения в правительстве Михаила Мишустина является глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
В пресс-службе Рособрнадзора комментариев на этот счет не дали, отметив, что добавив, что министров назначает президент России.
15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке действующего правительства во главе с Дмитрием Медведевым. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на назначение премьер-министром.
Госдума одобрила кандидатуру Мишустина 16 января. Путин подписал указ о назначении Мишустина на пост главы правительства.
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