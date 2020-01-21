РБК: Мутко не войдет в состав нового правительства

Исполняющий обязанности вице-премьера Виталий Мутко не войдет в состав правительства во главе с новым премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на троих источников в Белом доме.

Какой пост в дальнейшем займет Мутко, пока не сообщается.

С 2005 по 2017 год Виталий Мутко возглавлял Российский футбольный союз. В 2018 году он был назначен зампредседателя кабмина по строительству и региональному развитию.

15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке действующего правительства во главе с Дмитрием Медведевым. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на назначение премьер-министром.

Госдума одобрила кандидатуру Мишустина 16 января. Путин подписал указ о назначении Мишустина на пост главы правительства.

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