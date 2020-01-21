Названы принципы голосования по поправкам в Конституцию

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию будет основано на прозрачности, понятности и доступности, сообщил во вторник сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по поправкам Андрей Клишас.

Именно на этих же принципах проходило голосование на последних президентских выборах, пояснил он.

В следующем заседании рабочей группы будут участвовать глава ЦИК Элла Памфилова и ее зампред Николай Булаев.

Клишас рассказал РИА «Новости», что члены рабочей группы вскоре поедут в регионы, где пообщаются с гражданами и общественными объединениями, чтобы выяснить, в чем заключается запрос на изменение текста Конституции. После этого рабочая группа доложит президенту о результатах своего общения с людьми в субъектах РФ.