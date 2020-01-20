Власти Крыма и Севастополя согласовали границы между субъектами

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что власти Крыма и Севастополя заключили соглашение и установили границы между субъектами, передает ТАСС.

Уточняется, что документ был подписан в российской столице. На церемонии подписании присутствовал глава Крыма Сергей Аксенов.

По словам Развожаева, ряд вопросов зависел от подписания этого соглашения. В частности, без документа нельзя было утвердить генеральный план Севастополя.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.

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