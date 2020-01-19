Источник: конференция по Ливии в Берлине завершена

Международная конференция по Ливии в Берлине завершена. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в кабмине ФРГ.

По его словам, мероприятие завершилось, участники разъезжаются.

Отмечается, что мероприятие продлилось около пяти часов.

На конференцию были приглашены представители США, Китая, Египета, ОАЭ, Британии, Алжира, Франции, а также Турции и России.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем, «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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