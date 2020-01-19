Джонсон заявил Путину, что нормализация отношений сейчас невозможна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал президенту России Владимиру Путину условие, при котором будут нормализованы отношения между двумя странами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение канцелярии главы британского правительства.

Так, Джонсон заявил, что нормализации двусторонних отношений не будет, пока «Россия не прекратит дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и союзникам», а также подрывает коллективную безопасность и безопасность отдельных граждан.

Кроме того, премьер Британии добавил, что изменения в позиции Великобритании по Солсбери не произошло.

Инцидент в британском Солсбери произошел 4 марта 2018 года. Тогда экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на лавочке рядом с торговым центром. По сообщению СМИ, их госпитализировали в местную больницу. Как выяснилось впоследствии, на Скрипалей было совершено покушение с использованием нервно-паралитического вещества класса «Новичок».

В Кремле отвергают обвинения властей Великобритании в адрес России о причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.\

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