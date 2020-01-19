Путин провел встречу с премьером Британии в Берлине

Президент России Владимир Путин провел встречу с премьером Великобритании Борисом Джонсоном в Берлине в перерыве на конференции по Ливии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В ходе разговора Джонсон сказал Путину, что они оба ответственны за решения международных проблем, в том числе, которые касаются ситуации в Сирии, Иране, Ираке и Ливии.

Отмечается, что помимо британского премьера, российский лидер провел встречу с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин прибыл в Берлин на конференцию по Ливии

— Помпео не собирается встречаться в Берлине с представителями России