Опрос показал, как россияне относятся к Путину

Восемь из десяти россиян (80%) положительно оценивают работу президента РФ Владимира Путина на своем посту. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Согласно исследованию, 77% россиян заявили, что доверяют главе государства. При этом 12% респондентов высказали свое недоверие российского лидеру.

Кроме того, жители страны поделились своим мнением о работе российского правительства и премьер-министра Михаила Мишустина. Более половины (55%) опрошенных оценили работу кабмина скорее хорошо, при этом 26% россиян ответили, что скорее недовольны работой правительства. Работу Мишустина положительно оценили 57% граждан, 13% заявили, что не одобряют его деятельность.

До этого Владимир Путин возглавил список государственных и общественных деятелей, на которых россияне ориентируются в вопросах морали и нравственности. Второе место в рейтинге занял режиссер и народный артист РСФСР Никита Михалков, третье — патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Как отмечают аналитики, за последние 20 лет число россиян, считающих Путина моральным авторитетом, удвоилось. ВЦИОМ подчеркивает, что в современном обществе ощущается нехватка таких ориентиров.

