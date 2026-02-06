Размер шрифта
«Мощный шторм»: аналитик спрогнозировал резкое обрушение биткоина

Аналитик Шнейдерман: биткоин может рухнуть до $33 тысяч
Global Look Press

Стоимость биткоина в ближайшее время может продолжить стремительное падение и рухнуть еще в два раза – это вероятный сценарий при определенной тактике инвесторов, считает руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. В беседе с RT он не исключил, что криптовалюта достигнет минимальных значений в $33 тысячи.

«Биткоин резко скорректировался, протестировав в ночь на 6 февраля психологически важную отметку $60 тыс., и сейчас торгуется на уровне $64,8 тыс. Этот обвал — не случайность, а результат мощного внешнего шторма», — пояснил эксперт.

Основной причиной сложившейся ситуации он назвал глобальный режим risk-off, в котором инвесторы массово отказывают от рисковых активов, к которым, в том числе, помимо биткоина, относятся также золото и американские индексы. Происходит переоценка перспектив ФРС, которая не идет на снижение ставок, отметил Шнейдерман.

Еще один фактор, сыгравший в пользу обрушения биткоина, – это обвал технологического сектора и ИИ-компаний США, причем на фоне роста торгово-политических рисков. В итоге NASDAQ показал мощный откат, удар усугубил и ситуацию на рынке труда в США, где отмечается падение числа вакансий до минимума за последние шесть лет.

По прогнозу аналитика, рынок крипты может отклониться до нового заседания ФРС в июне, а если крупные инвесторы будут придерживаться тактики распродажи, то это обрушит биткоин до $33 тысяч. Однако очень быстро такие показатели могут отыграть – при высокой волатильности и поддержке президента США в моменте может подстегнуть рост биткоина до $100 тысяч, заключил специалист.

Напомним, по данным биржи, крупнейшей по объему торгов, к 05:30 (мск) стоимость биткоина опустилась до $64,59 тыс. До этого сообщалось, что ранее впервые с начала ноября 2024 года криптовалюта опустилась ниже уровня в $69 тыс. По данным портала CoinMarketCap, который агрегирует данные более чем с 20 бирж, средняя цена биткоина снизилась на 7,84%.

Ранее биткоин стабилизировался после приближения к самому низкому уровню за последний год.
 
