Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА Новости прокомментировала заявление министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен о том, что Россия является «хронической угрозой» для Евросоюза.

«Это признание в том, что у них хроническая проблема — аллергия, фобия и панические атаки вместе взятые. Желаем выздоровления», — сказала дипломат.

Слова об угрозе со стороны РФ прозвучалиц во время беседы Валтонен с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Калласас, посетившей Финляндию.

Глава финского МИД заявила, что Европа должна объединиться против давней угрозы, которую РФ представляет для безопасности Евросоюза.

До этого генеральный секретарь дипломатической службы ЕС Белен Мартинес Карбонель заявил, что Европа находится в состоянии войны с Россией. При этом он выразил надежду на то, что войны с мобилизацией европейцев и их участием в боях на фронтах не произойдет.

