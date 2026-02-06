Размер шрифта
В Хабаровском крае задержали мужчину за шпионаж для Украины

Сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровского края по делу о шпионаже для Украины
Сотрудники ФСБ задержали 48-летнего жителя Хабаровского края, подозреваемого в сборе и передаче Украине данных об участниках специальной военной операции (СВО) и воинских частях в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности на территории Хабаровского края по подозрению в государственной измене в форме шпионажа пресечена противоправная деятельность агента украинских спецслужб, гражданина России 1977 г. р.», — сообщили в ЦОС.

Новость дополняется.
 
