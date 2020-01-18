Донбасс призывает Киев к прямому диалогу

Прямой диалог между представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и президентом Украины Владимиром Зеленским ускорил бы урегулирование конфликта, заявил председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Бидевки, для достижения мира в Донбассе необходим прямой диалог, однако киевские власти к нему не готовы. Представитель ДНР отметил, что политические силы, действительно желающие урегулировать ситуацию, пока не пришли к власти на Украине.

Бидевка также отметил, что на данный момент Украина не выполняет минских соглашений по урегулированию ситуации.

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