Гончарук прокомментировал отказ Зеленского принять его прошение об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал отказ президента страны Владимира Зеленского принять его прошение об отставке. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что его команда осознает возложенную на нее ответственность и готова выполнять все поставленные задачи и усиливать системные изменения на Украине.

Гончарук добавил, что правительству предстоит тяжелая и упорная работа.

Ранее Гончарук подал заявление об отставке. Он отметил, что в последние дни жители Украины стали свидетелями событий, которые развернулись вокруг опубликованной в сети аудиозаписи, на которой он якобы критикует президента Владимира Зеленского. Премьер утверждает, что эти файлы были смонтированы, а их содержание нацелено на создание ощущения, будто Гончарук не уважает президента.

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