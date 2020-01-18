Помпео: США намеревались совершить превентивный удар по объектам в Иране

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассматривал возможность нанесения превентивного удара по ядерным объектам Ирана, чтобы в исламской республике не появилось ядерное оружие. Об этом он сообщил в интервью Hugh Hewitt Radio Show.

Госсекретарю задали вопрос, нужны ли подобные удары по иранским объектам после ракетных атак со стороны Ирана по территории других стран.

«Это важный вопрос, над которым мы много думали», — сказал Помпео.

Он также напомнил слова американского президента Дональда Трампа о том, что исламская республика «никогда не сможет получить ядерное оружие», Тегеран в свою очередь заявлял о том, что не стремится к обладанию этим оружием.

Госсекретарь отметил, что Соединенные Штаты намерены «сделать все необходимое, что должно быть сделано» для того, чтобы ядерное оружие не появилось у Ирана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани ракетным ударом американских ВВС по приказу. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала. После этого в ночь на 8 января несколько военных объектов США на территории Ирака были атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

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