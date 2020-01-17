СБУ начала расследование по факту прослушивания Гончарука

СБУ начала проводить расследование по факту прослушивания якобы закрытого совещания в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщают «Украинские новости», ссылаясь на заявление генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки.

Он подтвердил, что уголовное дело по данному инциденту уже открыто.

Рябошапка уточнил, что его расследованием занимается СБУ, а прокуратура осуществляет процессуальное руководство следственными действиями.

Ранее в СМИ были выложены аудиозаписи с предполагаемого закрытого совещания, где Гончарук признал себя и президента Украины Владимира Зеленского «профанами» в экономике.

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