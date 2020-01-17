Премьер-министр Украины написал заявление об отставке

close
Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады в... Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады в...
Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады в...
Gleb Garanich/Reuters

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук передал президенту страны Владимиру Зеленскому заявление об отставке с правом его внесения в парламент, сообщает РИА «Новости».

Зеленский подтвердил получение заявления, оно будет рассмотрено, заявили в пресс-службе президента.