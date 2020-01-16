Эксперт: стратегия Путина состоит в возвращении внешнего и внутреннего суверенитета РФ

Инициативы, изложенные в послании Федеральному собранию, которое огласил 15 января президент России Владимир Путин, обращены к народу и укрепляют суверенитет страны, считает политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Вчерашнее послание носило внутренний характер. И скорее это было не послание Федеральному собранию, а народу. Президент говорил об очень ценностных вещах», — цитирует Мартынова ruposters.

«Стратегия президента в течение 20 лет заключалась в том, чтобы вернуть заслуженный суверенитет и величие нашей стране, а с другой стороны постоянно его укреплять. Суверенитет можно разделить на внешнюю и внутреннюю части. Носителем внутреннего суверенитета как раз является каждый гражданин», - отметил Мартынов в ходе круглого стола, организованного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).