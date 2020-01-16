Новый посол США в России прибыл в Москву
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Новый посол США В России Джон Салливан прибыл в Москву.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе посольства США в России Ребекка Росс.
«Да, он прибыл в Москву», — подтвердила она.
Ранее Госсекретарь США Майк Помпео привел к присяге нового посла. О решении назначить Салливана на пост главы американской дипмиссии в Москве стало известно 12 декабря. До Салливана эту должность занимал Джон Хантсман.
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