«Справедливая Россия» поддерживает кандидатуру Мишустина на пост премьера

Советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова сообщила в своем Telegram-канале, что депутаты «Справедливой России» поддерживают кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

По ее словам, лидер СР Сергей Миронов поблагодарил за конструктивный диалог и напомнил о просьбе создать министерство геологии.

Она отметила, что эсеры задали больше всего вопросов про экологию и культуру.

Ранее сообщалось, что ЛДПР большинством голосов поддержит кандидатуру Мишустина.

15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке действующего правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина на назначение премьер-министром РФ. Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина 16 января.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— КПРФ воздержится при голосовании в Госдуме по кандидату в премьеры Мишустину

— Мишустин выступил против национализации и прогрессивной шкалы НДФЛ

— Мишустин анонсировал изменения в новом составе правительства