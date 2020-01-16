Гончарук объяснил появление аудиозаписи с критикой Зеленского в сети

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пояснил появление аудиозаписи с критикой президента страны Владимира Зеленского, по его словам, против главы государства и правительства выступает много людей. Об этом премьер написал в своем Telegram-канале.

Ранее в Youtube появилась аудиозапись, на которой голос, приписываемый Гончаруку, заявляет, что у украинского лидера «очень примитивное понимание экономических процессов».

«Обращаюсь к тем, кто борется против нас: вам нас не испугать!», — заявил премьер, добавив, что его команда будет еще настойчивее бороться с коррупцией.

Он также отметил, что главной целью действующего правительства является перезагрузка страны, слом ее старой системы и постройка новой без «схем» и «договорняков».

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