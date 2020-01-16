Палата представителей передала статьи по импичменту Трампа в сенат

Палата представителей конгресса США передала две статьи по импичменту президента страны Дональда Трампа в сенат, сообщает CNN.

Документы были переданы сенатору Митчу Макконнеллу. Официально сенат примет их 16 января.

Ранее сообщалось, что палата представителей проголосовала за передачу статьей импичмента в сенат.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении президента США Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

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