В Госдуме предложили день для проведения голосования по поправкам в Конституцию

В Госдуме отреагировали на предложение российского президента Владимира Путина о вынесении на голосование ряд поправок в Конституцию. Первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов предложил дату его проведения, передает РИА «Новости».

По мнению Емельянова, голосование можно провести в сентябре в единый день голосования. Однако прежде нужно сформулировать предложение по изменению основного закона государства.

«Я думаю, можно было бы успеть, если будет согласие всех сегментов общества», — отметил он.

Также Емельянов подчеркнул, что тезисы должны быть отобраны всенародно.

По его мнению, в Государственную думу законопроекты будут внесены после проведения процедуры голосования.

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