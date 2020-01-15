Премьер Армении впервые пришел в СК для дачи показаний

Впервые в истории Армении премьер Никол Пашинян пришел в Следственный комитет для того, чтобы ответить на вопросы следователя. Об этом он сообщил в Facebook.

Пашинян сделал селфи в кабинете следователя, который сидел за столом и смотрел в монитор компьютера.

«Впервые в истории Армении текущий руководитель страны явился в СК», — написал Пашинян.

Премьер Армении признался, что ответил на вопросы в офисе следственного управления.

Он также в шутку добавил, что «очевидны элементы политического преследования».

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