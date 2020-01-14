Министр иностранных дел Турции оценил выезд Хафтара из Москвы

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что инициированные властями Германии консультации по урегулированию конфликта в Ливии бессмысленны без изменения позиции командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По его мнению, отказ Хафтара подписать соглашение о перемирии в Ливии показывает, кто хочет мира, а кто нет.

Данный комментарий Анкары является первым официальным с момента отъезда Хафтара из Москвы без подписания соглашения по урегулированию.

Переговоры между делегациями ЛНА и ПНС, в которых также приняли участие члены МИД России и Турции, состоялись в российской столице 13 января.

До этого в МИДе прокомментировали данные о выезде Хафтара из Москвы.