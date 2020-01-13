Переговоры по Ливии завершились без подписания договора о прекращении огня
Проходившие в Москве переговоры между представителями сторон конфликта в Ливии завершились без подписания соглашения о прекращении огня. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что переговоры, в которых также приняли участие представители МИД России и Турции, длятся в российской столице уже больше шести часов.
Уточняется, что главной целью переговоров стало подписание мирного соглашения между главой правительством национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем и главой Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром.
Советник главы ливийского парламента Хамид аль-Сафи подчеркнул, что по итогам встречи соглашение не было подписано.
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