Вице-президент Абхазии Барциц подал в отставку

Вице-президент Абхазии Аслан Барциц подал в отставку вслед за президентом страны Раулем Хаджимбой. Об этом сообщается на сайте президента.

»...во имя сохранения мира и стабильности в Республике Абхазия, достижения общенационального согласия, заявляю о сложении с себя полномочий вице-президента Республики Абхазия», — заявил Барциц.

Ранее сообщалось, что президент Абхазии Рауль Хаджимба больше не будет баллотироваться на пост главы государства.

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