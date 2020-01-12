ЦИК Абхазии: выборы президента назначены на 22 марта
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии сообщила о проведении повторных выборов президента республики 22 марта. Об этом сообщается на официальном сайте комиссии.
Ранее лидер оппозиции страны Аслан Бжания заявлял, что выборы пройдут 21 марта.
10 января Верховный суд Абхазии отменил решение Центральной избирательной комиссии об итогах президентских выборах и постановил назначить новые.
Утром 9 января протестующие с требованием отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. Позднее вечером оппозиция заблокировала здание администрации президента.
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